Il blocco degli sfratti è un gesto d’inciviltà (Di sabato 8 agosto 2020) "Dove la proprietà non è tutelata, l'inciviltà avanza", ha scritto ieri sul Giornale, con la consueta acutezza, Carlo Lottieri. Il riferimento è alla decisione del Parlamento, consenziente il governo, di impedire per legge – sino alla fine dell’anno – l’esecuzione di tutti i provvedimenti giudiziari che hanno sancito il diritto dei proprietari a rientrare in possesso degli immobili da loro dati in affitto e per i quali gli inquilini hanno smesso di pagare il canone o il cui contratto è scaduto: il blocco degli sfratti, per dirla più semplicemente. Qualche secolo prima, nel 1690, John Locke era stato altrettanto netto, sul tema proprietà: “Government has no other end, but the preservation of property”, aveva scritto il filosofo ... Leggi su nicolaporro

