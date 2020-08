GP Brno qualifiche MotoGP: che colpo Zarco! (Di sabato 8 agosto 2020) qualifiche con risultato a sorpresa per il GP di Brno della MotoGP. Tra i favoriti che abbiamo visto nelle libere di ieri e di stamattina, alla fine spunta fuori Johann Zarco. Il francese del Team Avintia strappa il miglior tempo nell’ultimo run. Accanto a lui, in prima fila Pol Espargaro e Quartararo, caduto nell’ultimo giro veloce. Un po’ deludente la prestazione dei piloti italiani. Bene Morbidelli, quarto, un pochino meno Valentino Rossi, decimo. Ma la vera delusione è Andrea Dovizioso, che domani scatterà addirittura diciottesimo! La sua qualifica peggiore di sempre. GP Brno, la cronaca delle qualifiche MotoGP Alex Rins e Brad Binder passano il turno, in una Q1 veramente tirata. Brad Binder è il più veloce nel primo run, ma non ... Leggi su sport.periodicodaily

