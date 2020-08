GP Brno, qualifiche Moto3: prima pole per Fernandez (Di sabato 8 agosto 2020) Continua il weekend da sogno di Raul Fernandez. Dopo il primato del venerdì, e quello di questa mattina, lo spagnolo del Team Ajo si prende anche le qualifiche della Moto3 del Gp di Brno. Il portacolori KTM precede Gabriel Rodrigo a Tastuki Suzuki, che gli faranno compagnia in prima fila. Con il settimo tempo, il leader del mondiale Albert Arenas scatterà dalla terza linea. Quinta piazza per Dennis Foggia, il migliore degli italiani. GP Brno, la cronaca delle qualifiche Moto3 La Q1 vede primeggiare Tony Arbolino. Il pilota del team Snipers è il primo a passare alla Q2, davanti a Jaume Masia, Darryn Binder e Andrea Migno. Masia aveva guadagnato l’accesso in Q2 nella FP3, ma il suo tempo è stato ... Leggi su sport.periodicodaily

