Formula 1, Vettel guadagna una posizione sulla griglia di partenza: la decisione dei Commissari (Di sabato 8 agosto 2020) Sebastian Vettel guadagna una posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del 70° Anniversario, il tedesco partirà undicesimo grazie alla penalità inflitta ad Esteban Ocon, retrocesso di tre caselle per aver ostacolato Russell nel giro lanciato in Q1. Clive Mason/Getty ImagesIl francese della Renault partirà dunque quattordicesimo, in seguito alla sanzione infittagli dai Commissari di Gara nella serata di Silverstone. Oltre a Vettel, avanzano di una posizione anche Carlos Sainz Jr. e Romain Grosjean, mentre Ocon scatterà proprio accanto a Russell classificatosi quindicesimo.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

