Fabrizio Corona e Nina Moric: auguri speciali per i 18 anni di Carlos Maria (Di sabato 8 agosto 2020) Compie oggi di 18 anni Carlos Maria il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric che grazie a due genitori decisamente esuberanti è cresciuto in una clima non proprio facile. Il giovane ha festeggiato in casa la sua maggiore età insieme alla madre e ovviamente al papà che attualmente non ha libertà di movimento in seguito alle sue vicende giudiziarie. Carlos Maria si è mostrato felice e sereno, il solo fatto d’avere i genitori vicino e insieme per il suo compleanno lo ha reso entusiasta. Solo 18 anni Carlos ha dimostrato d’apprezzare cosa veramente conta nella vita: una famiglia che gli vuole bene. Questo il senso dello scatto pubblicato dal piccolo ... Leggi su quotidianpost

