Coronavirus, escort positiva a Crotone: da ieri perse le sue tracce (Di sabato 8 agosto 2020) Sarebbe risultata positiva al Covid19, ma avrebbe fatto perdere le sue tracce. Accade a Crotone, dove il tampone avrebbe accertato la contagiosità della ragazza, al momento, però, irrintracciabile. Secondo quanto scrive il Corriere della Calabria, infatti, dopo la conferma della positività, l’Asp di Crotone ha avviato i controlli per ricostruire i contatti avuti negli ultimi giorni dalla donna, che con ogni probabilità è di nazionalità straniera. Da ieri pomeriggio, però, la ragazza si è dileguata e inutili sono stati finora i tentativi di trovarla.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

