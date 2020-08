«Batka»(Paparino) dall’Urss agli ondivaghi rapporti con Putin (Di sabato 8 agosto 2020) Qualunque sarà l’esito delle elezioni presidenziali di oggi, per Alexander Lukashenko, presidente e padre-padrone della Bielorussia da ormai 26 anni, niente sarà più come prima. Nato a Kopys 66 anni fa, il leader slavo divenne direttore di una farm statale durante la perestrojka prima di iniziare la sua carriera politica come deputato del soviet supremo bielorusso e fondare il Partito dei comunisti per la democrazia. Suo vanto è di essere stato l’unico parlamentare a votare contro la dissoluzione dell’Unione sovietica … Continua L'articolo «Batka»(Paparino) dall’Urss agli ondivaghi rapporti con Putin proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Batka Paparino «Batka»(Paparino) dall'Urss agli ondivaghi rapporti con Putin | il manifesto Il Manifesto