A che ora Inter Bayer Leverkusen? Ecco dove vederla (Di sabato 8 agosto 2020) A che ora Inter Bayer Leverkusen? Superati gli ottavi grazie alla vittoria per 2-0 contro il Getafe, l’Inter vuole continuare a volare in Europa League: gli uomini di Antonio Conte sfideranno il Bayer Leverkusen nei quarti di finale, in gara secca nella prima sfida delle Final Eight. Non si tratta di una sfida inedita: i due … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : che ora Lukashenko, un presidente a vita che ora vacilla AGI - Agenzia Italia La Juventus riparte da Cristiano Ronaldo?

Sono bastate 12 ore alla Juventus per capire che il ciclo di Sarri è finito, e non nel modo migliore. Fatti due conti le stagioni del tecnico hanno portato alla Juve solo trofei italiani ampiamente ...

Barcellona-Napoli, retroscena su Messi raccontato dai media spagnoli: "Ecco dove ha dormito"

Alla vigilia della sfida con il Napoli, Leo Messi - capitano e stella assoluta del Barcellona - avrebbe dormito ancor più serenamente del solito sul suo nuovo materasso anti Covid-19. A scriverlo sono ...

