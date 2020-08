8 agosto: in Fvg 168 positivi e 6 nuovi contagi (5 d’importazione) (Di sabato 8 agosto 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 168 (+5 da ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 11 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Sono stati rilevati 6 nuovi contagi, di cui 5 d’importazione; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.442: 1.419 a Trieste, 1.047 a Udine, 748 a Pordenone e 226 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e uno residente fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.928, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 146. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 a Udine, 68 a ... Leggi su udine20

