Trova 21 chili di gemme: minatore con 4 mogli e 30 figli diventa milionario (Di venerdì 7 agosto 2020) Un minatore della Tanzania ha Trovato due gemme da 11 e 5 chili, il cui valore ammonta a 3 milioni di euro. L’uomo aveva giurato che niente sarebbe cambiato nella sua vita, avrebbe continuato a prendersi cura delle sue quattro mogli, dei 30 figli e delle sue duemila mucche. E così è stato. Questa è la storia di Saniniu Laizer, un minatore che lavora al blocco C del famoso giacimento di tanzanite ai piedi del Kilimangiaro, vicino a Arusha (nord della Tanzania) e che, scavando, ha Trovato una fortuna ma, nonostante ciò, ha continuato a lavorare. Due giorni fa, Laizer ha Trovato un terzo pezzo di tanzanite, il cui peso è di oltre 6 chili. Il suo patrimonio ammonta a 3,9 milioni di ... Leggi su tpi

carlocariello2 : RT @massimo4951: ALBA È piccola pesa 10 chili vaccinata e sterilizzata Ha 4 anni ubbidiente socievole Ora si trova in stallo a Rimini Pe… - 007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Saranno mica i diamanti della #Lega??Tanzania, minatore con 4 mogli e 30 figli trova 21 chili di… - Nick_Karter_ : RT @massimo4951: ALBA È piccola pesa 10 chili vaccinata e sterilizzata Ha 4 anni ubbidiente socievole Ora si trova in stallo a Rimini Pe… - peppiniellopz : RT @massimo4951: ALBA È piccola pesa 10 chili vaccinata e sterilizzata Ha 4 anni ubbidiente socievole Ora si trova in stallo a Rimini Pe… - stieffno : RT @massimo4951: ALBA È piccola pesa 10 chili vaccinata e sterilizzata Ha 4 anni ubbidiente socievole Ora si trova in stallo a Rimini Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Trova chili Tanzania, minatore con 4 mogli e 30 figli trova 21 chili di gemme e diventa milionario Il Messaggero Trovato borsone con 6 chili di hashish nei boschi di Fucecchio

Un borsone con sessanta panetti di hashish per un totale di sei chili di droga. Questo è quanto è stato ritrovato a Le Vedute, frazione del Comune di Fucecchio, dai carabinieri. Il ritrovamento è avve ...

Pesce scongelato all’esterno dello stabilimento Scattano i controlli del Nas, maxi multa al titolare

Aveva lasciato scongelare diversi chili di pesce all’esterno del locale, mentre altri cibi erano tenuti in cucina senza le dovute etichette che attestano la tracciabilità del prodotto. Perciò, i carab ...

Un borsone con sessanta panetti di hashish per un totale di sei chili di droga. Questo è quanto è stato ritrovato a Le Vedute, frazione del Comune di Fucecchio, dai carabinieri. Il ritrovamento è avve ...Aveva lasciato scongelare diversi chili di pesce all’esterno del locale, mentre altri cibi erano tenuti in cucina senza le dovute etichette che attestano la tracciabilità del prodotto. Perciò, i carab ...