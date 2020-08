Temptation Island, incendio villaggio: la decisione sull’edizione di settembre (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Is Morus Relais, il villaggio vacanze di Santa Margherita di Pula (Cagliari) che da anni funge da location del reality Mediaset Temptation Island, la notte del 6 agosto 2020 ha preso fuoco a causa di un incendio doloso. Le fiamme sono state placate dall’intervento dei vigili del fuoco. Nel frattempo le forze dell’ordine continuano a … L'articolo Temptation Island, incendio villaggio: la decisione sull’edizione di settembre proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

HuffPostItalia : Temptation Island, in fiamme il villaggio in Sardegna. L'incendio è doloso - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - TRASHPERSON18 : Temptation Island 5 (2017): Francesco “Lenticchio” Chiofalo e Selvaggia Roma escono insieme - Nicknameless_ : In tl vedo gente che fa finta di essere stata presa a temptation island e bake off Ma lo sapete quanti cereali sott… -