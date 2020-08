Spinazzola: «Loro superiori fisicamente e messi meglio in campo» – VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) Leonardo Spinazzola ha commentato con grande amarezza l’eliminazione della Roma dall’Europa League – VIDEO Leonardo Spinazzola ha commentato con grande amarezza l’eliminazione dall’Europa League della Roma. Queste le sue parole. «Il Siviglia stava sempre in superiorità, io e Bruno Peres eravamo sempre in difficoltà contro i Loro terzini. Non penso che in quel caso abbiamo sofferto tanto i Loro attacchi, quanto la Loro brillantezza fisica, arrivavano sempre prima di noi nei duelli. Il Siviglia ci è stato superiore sotto l’aspetto fisico, erano messi bene in campo. A casa rivedrò la partita perché in campo ci sono percezioni ... Leggi su calcionews24

