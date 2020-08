Speranza ai giovani: «Ne stiamo vedendo di tutti i colori, state attenti: siete voi il principale veicolo di contagio» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il messaggio di Speranza ai giovani arriva forte e chiaro: «siete voi il principale veicolo di contagio, state attenti». In questi giorni, come abbiamo potuto vedere dai dati, i contagi sono in aumento e «la situazione è seria. È vero che l’Italia in questa fase sta meglio degli altri Paesi ma è pura illusione pensare che, mentre nel resto d’Europa il contagio riparte e già si parla di seconda ondata, noi possiamo restare tranquilli e beati dentro i nostri confini», ha dichiarato il ministro della Salute. LEGGI ANCHE >>> L’Oms dice che i contagi di coronavirus tra i bambini sono aumentati di 7 volte «Discoteche, apericene, locali ... Leggi su giornalettismo

