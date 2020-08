Speranza: «Ai giovani dico state attenti, perché siete voi il veicolo principale del contagio» (Di venerdì 7 agosto 2020) La Stampa riporta l’appello del ministro della Salute, Speranza, ai giovani. «In questi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori: discoteche, apericene, locali notturni affollati, assembramenti di ogni tipo. Alle ragazze e ai ragazzi dico: state attenti, perché voi siete il veicolo principale del contagio in questo momento». Speranza ammonisce sulla serietà della situazione. «È vero che l’Italia in questa fase sta meglio degli altri Paesi, ma è pura illusione pensare che, mentre nel resto d’Europa il contagio riparte e già si parla di seconda ondata, noi possiamo restare tranquilli e beati dentro i nostri confini». E ... Leggi su ilnapolista

HuffPostItalia : L'appello di Speranza ai giovani: 'Attenti, siete il principale veicolo di contagio' - SkyTG24 : Coronavirus, appello di Speranza ai giovani: 'Attenti, siete principale veicolo contagio' - SkyTG24 : Il ministro della Salute ha chiesto maggiore prudenza ai giovani per evitare un aumento dei contagi:… - MarcoToth4 : @Antonio80155302 Speranza è di lei?Brava persona ma agisce strano va dalla D'Urso e la ringrazia per l 'informazion… - imago_mundi : RT @MassimGiannini: Nell’estate della movida selvaggia, il giusto appello di #Speranza ai giovani: fermare il #covid tocca anche a voi. -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza giovani

"Ai giovani dico: serve più attenzione. Siete il principale veicolo di contagio". E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, lanciando un appello per il contenimento dell'epidemia ...La linea deve restare quella del rigore, perchè, ha ribadito il ministro, “il rischio zero non esiste”. Ai giovani il ministro ha ricordato che… Leggi ...