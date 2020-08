Skyrim invade anche Digital Combat Simulator con una mod che inserisce il drago Alduin (Di venerdì 7 agosto 2020) Se avete mai affrontato Alduin in Skyrim, saprete che è importante essere equipaggiati con una varietà di Urli, incantesimi e armi potenti: ma se, in qualche modo, riusciste ad utilizzare un jet da Combattimento?Mentre Alduin finisce per non essere all'altezza del Sangue di drago durante il loro iconico scontro nei campi di Sovngarde, il Combattimento sarebbe probabilmente stato molto più favorevole per il drago se avesse avuto uno speciale aereo da guerra Dovahkiin. Quindi, come mezzo per testare questa ipotesi, un ragazzo è riuscito ad implementare Alduin di Skyrim all'interno di Digital Combat Simulator grazie ad una mod.Il post pubblicato su Reddit ... Leggi su eurogamer

