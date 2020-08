Silva alla Lazio, manca solo la firma. In difesa spunta Porozo (Di venerdì 7 agosto 2020) manca solo la firma all'accordo ormai raggiunto per portare David Silva alla Lazio. Un contratto biennale con opzione per il terzo: da quattro milioni di euro a stagione con i bonus. In questi gironi ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #DavidSilva alla #Lazio, il padre: “So che vorrebbe giocare in #SerieA” - sportli26181512 : Silva alla Lazio, manca solo la firma. E per la difesa spunta Porozo: Silva alla Lazio, manca solo la firma. E per… - saldare86 : RT @Gazzetta_it: #Silva alla Lazio, manca solo la firma. E per la difesa spunta #Porozo #calciomercato - morenoAlmare : RT @Gazzetta_it: #Silva alla Lazio, manca solo la firma. E per la difesa spunta #Porozo #calciomercato - ferdyhertanto : RT @DiMarzio: #DavidSilva alla #Lazio, il padre: “So che vorrebbe giocare in #SerieA” -