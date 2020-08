Paratici: «Avanti con Sarri? Certo! Quando sei alla Juve c’è grande responsabilità» (Di venerdì 7 agosto 2020) Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Lione Fabio Paratici, Chief Football Officier della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Lione. Le sue parole. RIMONTA – «Ce lo auspichiamo, senza i tifosi è difficile ma non vogliamo alibi. E’ una partita bella da giocare, con una prospettiva di giocare le Final Eight a Lisbona. Concentriamoci sul giocare con gusto partite di Champions League, che sono diverse da tutto il resto». Sarri – «Ha ripetuto esattamente quello che io ho detto nei precedenti pre-partita. I giudizi per quanto riguarda una stagione non sono presi su una singola partita, ma sulla stagione. Concentriamoci su questa partita ... Leggi su calcionews24

ilbianconerocom : Paratici: 'Sarri si è meritato la Juve. Avanti con lui? Certo! Sotto esame...' - Fantacalcio : Juventus, Paratici: 'Andiamo avanti con lui' - BombeDiVlad : ???? #Juventus, #Paratici ‘conferma’ Maurizio #Sarri Le parole del dirigente bianconero ?????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - news24_napoli : Paratici: “Avevo già ripetuto 3-4 volte ciò che ha detto ieri Sarri… - EvaAProvenzano : #Paratici: 'Il resto si vedrà. Avanti con Sarri? Certo. Noi intanto siamo convinti di giocare questa partita che è… -