Palermo: Fava, 'interessi criminali nei cicli rifiuti intercettano fiumi denaro pubblico' (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - "L'ottima operazione della DIA a Bellolampo conferma, ancora una volta, come gli interessi criminali nel ciclo dei rifiuti in Sicilia siano in grado di intercettare, attraverso la corruzione, fiumi di denaro pubblico. Anche a Bellolampo emerge con chiarezza quanto già contenuto nella relazione della commissione regionale Antimafia pochi mesi fa: vi è una forte commistione criminale tra interessi privati e funzionari pubblici corrotti. Quanto emerso nelle ultime settimane, attraverso diverse inchieste che hanno interessato l'intero territorio della regione, rinnova l'urgenza di interventi di natura politica. In questo senso le decisioni della RAP di procedere ad una sorta di commissariamento di Bellolampo e ... Leggi su iltempo

blogsicilia : Arresto direttore discarica Bellolampo, Fava 'Commistione criminale tra interessi privati e funzionari pubblici' -… - ComuneSinistra : “Solidarietà a #ClaudioFava per intimidazione subita.” @BarbaraEvola @FaustoMelluso @KatiaOrlandoSC… - ennatrasporti : Palermo - Solidarietà M5S al presidente dell’antimafia regionale Claudio Fava - NuovoSud : Intimidazione al presidente dell' Antimafia, la solidarietà di Musumeci a Claudio Fava -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Fava Palermo: Fava, 'interessi criminali nei cicli rifiuti intercettano fiumi denaro pubblico' Il Tempo Palermo: Fava, 'interessi criminali nei cicli rifiuti intercettano fiumi denaro pubblico'

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - "L'ottima operazione della DIA a Bellolampo conferma, ancora una volta, come gli interessi criminali nel ciclo dei rifiuti in Sicilia siano in grado di intercettare, attr ...

Arresto direttore discarica Bellolampo, Fava “Commistione criminale tra interessi privati e funzionari pubblici”

“L’ottima operazione della DIA a Bellolampo conferma, ancora una volta, come gli interessi criminali nel ciclo dei rifiuti in Sicilia siano in grado di intercettare, attraverso la corruzione, fiumi di ...

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - "L'ottima operazione della DIA a Bellolampo conferma, ancora una volta, come gli interessi criminali nel ciclo dei rifiuti in Sicilia siano in grado di intercettare, attr ...“L’ottima operazione della DIA a Bellolampo conferma, ancora una volta, come gli interessi criminali nel ciclo dei rifiuti in Sicilia siano in grado di intercettare, attraverso la corruzione, fiumi di ...