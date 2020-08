Messina, l’appello di Daniele alla moglie e al figlio scomparsi: “Tornate a casa, vi aspettiamo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Messina, l’appello di Daniele alla moglie e al figlio scomparsi. L’appello disperato di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà del piccolo Gioele, scomparsi nel nulla da due giorni dopo un incidente sull’A20 Messina-Palermo: “Torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte. Ti amo”. “Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte”. Comincia così l’appello, lanciato in un video su Facebook, di ... Leggi su limemagazine.eu

