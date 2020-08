LIVE – MotoGP, GP Repubblica Ceca Brno 2020: le prove libere 1 (DIRETTA) (Di venerdì 7 agosto 2020) Comincia la mattinata di lavoro a Brno con la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca. Dopo il double di Jerez de la Frontera, il Motomondiale prosegue il proprio percorso in terra Ceca con le prove libere 1 al via alle ore 9:55. Un totale di 45 minuti a disposizione di team e piloti per ottimizzare il set-up della moto alla ricerca della migliore prestazione. Le prove libere 1 del GP della Repubblica Ceca le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con la classifica tempi oltre a tutti gli approfondimenti di ... Leggi su sportface

