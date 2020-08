Leclerc sbotta: “Non sono razzista” (Di venerdì 7 agosto 2020) La lotta della F1 contro il razzismo portata avanti da Lewis Hamilton sta dividendo gli stessi piloti, alcuni dei quali, tra cui Charles Leclerc, sono stati accusati di discriminazione per non essersi inginocchiati prima degli ultimi Gran Premio. In occasione della conferenza stampa pre Gp di Gran Bretagna di F1 che si disputerà domenica sul circuio di Silverstone, è stato proprio il ferrarista a voler rispondere a muso duro: “È davvero molto triste vedere come qualcuno strumentalizzi le mie parole per tirare fuori qualche titolo che mi fa passare come una persona razzista. Non lo sono, odio assolutamente il razzismo, che è una cosa disgustosa. Non dovete mettermi al pari di quegli individui rivoltanti che discriminano.gli altri sulla base del colore della pelle, della religione oppure del genere. ... Leggi su sport.periodicodaily

