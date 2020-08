La regina Elisabetta rischia di restare bloccata in isolamento a Balmoral (Di venerdì 7 agosto 2020) La regina Elisabetta e il principe Filippo da una settimana sono arrivati nella residenza reale di di Balmoral, in Scozia. Dopo aver trascorso gli ultimi mesi in isolamento preventivo al castello di Windsor. Con staff ridotto e misure di sicurezza innalzate per evitare qualsiasi occasione di contagio. Ma il rischio Covid-19 nel Paese è ancora alto, soprattutto in Scozia. Lei e il marito, che hanno in programma di trascorrere lì la pausa estiva fino all’inizio di ottobre, potrebbero restare «bloccati» all’interno della tenuta reale. Leggi su vanityfair

La regina Elisabetta rischia di restare bloccata in isolamento a Balmoral

La sovrana e il marito ora sono in Scozia, dove trascorreranno la pausa estiva. Ma il primo ministro scozzese, dopo il recente aumento dei contagi, potrebbe chiudere la contea dove si trova la residen ...

