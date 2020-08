La Juve ha scelto Milik: tutta la verità e le cifre dell’affare. Arriverà il doppio centravanti! (Di venerdì 7 agosto 2020) Milik JuveNTUS- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su Milik. L’attaccante polacco sarà il nuovo centravanti di mister Sarri, ma il suo arrivo potrebbe non escludere quello di un altro attaccante. Di fatto, come trapelato nelle ultime ore, la Juventus potrebbe piombare con forte decisione anche su un altro attaccante boa, una mossa obbligatoria considerando anche l’addio certo di Gonzalo Higuain. Milik Juventus, le cifre dell’affare: Bernardeschi come contropartita? Milik potrebbe vestire bianconero in cambio di una contropartita tecnica e un’offerta cash sostanzialmente contenuta. Il Napoli potrebbe aprire allo scambio con Bernardeschi, ma attenzione anche ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Juve scelto Juventus-Lione, le chiavi tattiche della sfida Sky Sport Juve, le condizioni di Dybala: Sarri studia l'alternativa

Dybala sì, Dybala no, Dybala quando? La Joya è l’interrogativo più grande della vigilia per Maurizio Sarri. Troppo importante avere Paulo a disposizione per la notte decisiva della stagione. Altrettan ...

Milik vuole la Juventus

TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici è quello di Arkadiusz Milik, attaccante del Nap ...

