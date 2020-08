Juve, tutto su Ronaldo. Per Sarri invece servirà una difesa d’altri tempi (Di venerdì 7 agosto 2020) Juve, tutto su Ronaldo contro il muro del Lione ma potrebbe non bastare, i riflettori saranno tutti sulla difesa di Sarri post campionato Juve, tutto su Ronaldo contro il muro del Lione ma potrebbe non bastare, i riflettori saranno tutti sulla difesa di Sarri post campionato. tutto SU Ronaldo- Gazzetta dello sport di questa mattina:“Juve, sfonda quel muro“. Titola così la rosea in prima pagina e poi aggiunge: “Ronaldo lancia l’assalto al fortino del Lione per ribaltare lo 0-1 in Francia. É la sfida più delicata per Sarri. Poi l’ampio approfondimento a partire da pag.2 che così ... Leggi su calcionews24

