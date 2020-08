Il Cts: 'I dati dicono di mantenere alta l'attenzione' (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA - I dati attuali del contagio in Italia devono ' farci mantenere alta l'attenzione, sono segnali che dicono chiaramente che non siamo fuori dall'epidemia. Dobbiamo mantenere l'attenzione elevata ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - MottaRberto : @ivocamic @Storace AL 26 MAGGIO LA LOMBARDIA AVEVA (''PROPENSIONE'') 99 TAMPONI OGNI 100 MILA ABITANTI E DATI REGIO… - asusual01 : RT @MarcoNarcisi1: @Cartabellotta Mi perdoni, ma sulla base di quali dati fa tali affermazioni? Secondo il suo parere il CTS sarebbe talmen… - Ale79Friul : RT @MarcoNarcisi1: @Cartabellotta Mi perdoni, ma sulla base di quali dati fa tali affermazioni? Secondo il suo parere il CTS sarebbe talmen… - igolmar : RT @Aldebaran_4: @ncaranti @mante Visti i dati si può avanzare anche la critica al CTS che il virus aveva ampia diffusione nelle provincie… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts dati

Corriere dello Sport

Milano, 7 ago. (LaPresse) - "Agostino Miozzo (Cts) ha detto una cosa parzialmente giusta. Ha detto che i dati cambiavano di giorno in giorno, in realtà cambiavano di ora in ora. Ciò che è stato detto ...ROMA - Il ministero dell’Istruzione ha sottoscritto questa mattina con le Organizzazioni sindacali il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. «Si tratta di un accordo importante che conti ...