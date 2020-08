Il bonus computer 2020 è servito: come richiederlo da settembre (Di venerdì 7 agosto 2020) Il bonus computer 2020 è un'altra delle misure previste da Governo italiano per facilitare la ripresa dell'economia: nello specifico, per fornire la strumenti adatti a giovani studenti nel caso di un ritorno alla didattica a distanza ma anche ai lavoratori impegnati nello smart working da casa. La cifra totale per l'indennizzo dovrebbe essere pari a 500 euro ma capiamo esattamente quando e come sarà possibile richiederla e a quali condizioni. La ministra Paola Pisano per l'Innovazione Tecnologica ha fortemente voluto la misura di aiuto e ne ha dato conferma in questi giorni anche attraverso la stampa. L'incentivo ha lo scopo di colmare il divario che ancora persiste tra gli italiani e i colleghi europei quando si parla di soluzioni hi-tech per il lavoro, la scuola e altri ambiti di applicazione. ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Il #bonuscomputer2020 è servito: come richiederlo da settembre - Napolitanteam : In arrivo il Bonus pc e tablet: fino a 500 euro per l'acquisto di un nuovo computer - - infoitinterno : Computer e tablet nuovi | bonus da 500 euro alle famiglie - infoitinterno : Bonus computer 2020, dal governo 500 euro alle famiglie - infoitinterno : Bonus PC e tablet: fino a 500 euro per l’acquisto di un nuovo computer -