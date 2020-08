Graziani: “Juventus? Se Cristo sta vicino a questa squadra è un vantaggio in più” (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ex attaccante del Torino, Francesco Graziani, intervistato da ‘Radio Sportiva’, ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi inerenti la Juventus e il tecnico Maurizio Sarri: “Speriamo che Dio ti ascolti se non ha di meglio da fare. Secondo me se Cristo sta vicino a questa squadra è un vantaggio in più. Facciamo il tifo, pur non essendo tifosi juventini, ma oggi c’è una squadra italiana che gioca, come accadrà col Napoli e come accaduto con Inter e Roma. Tifiamo perché la Juve possa asfaltare il Lione, andare avanti e magari vincere quella coppa. Se la Juve passa il turno? Faccio il tifo per questa squadra ma sono preoccupato perché in partita secca ... Leggi su sportface

