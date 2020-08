Francesca Cipriani posa seminuda sul ciglio della strada: un vigile vuole multarla (Di venerdì 7 agosto 2020) Stava realizzando una serie di scatti bollenti per un calendario quando all’improvviso è arrivato un vigile che ha minacciato di multarla. È quanto successo a Francesca Cipriani, come rivela il settimanale Nuovo che ha immortalato la scena. L’ex gieffina, fasciata in un sexy body di pizzo nero e con un vistoso cappello di paglia, si stava cimentando in pose sexy sul ciglio di una strada, accanto a una balla di fieno, quando è arrivato l’agente in divisa. “posavo davanti al fotografo per un calendario sexy e qualcuno avrà telefonato alle forze dell’ordine. E’ arrivato un vigile per farmi la multa. Gli ho spiegato che si trattava di lavoro e che non volevamo mancare di rispetto a nessuno: per ... Leggi su ilfattoquotidiano

