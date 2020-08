Focolaio di Treviso, Luca Zaia contro i migranti: «Il virus c’è ed è portato da fuori» (Di venerdì 7 agosto 2020) Troppi casi di Coronavirus in aumento in tutta Italia, il virus non molla la presa e solo in Veneto si registrano nelle ultime 24 ore 183 positivi in più. Solo nel Centro di accoglienza all’interno dell’ex caserma Serena di Treviso, tra i migrati si contano 244 casi di Coronavirus. Il governatore Luca Zaia spiega: «Strutture non soltanto fuori dalla storia e dalla realtà, ma lo sono ancora di più da un punto di vista sanitario perché aggregazioni del genere non sono in linea con le norme anti-coronavirus.» Gli operatori risultati positivi sono undici, l’Aulss 2 ha precisato che i risultati dei 130 tamponi complessivi “non comporteranno alcuna modifica all’interno della struttura, dove ... Leggi su urbanpost

