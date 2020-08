Esplosioni Beirut, “scenario di guerra”: verificare la possibilità di missile o bomba (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente libanese Michel Aoun ha detto che non si può escludere che le due Esplosioni che martedì hanno devastato Beirut possano essere state il risultato di “un’aggressione esterna, con l’ausilio di un missile, di una bomba o di un altro mezzo”. Lo riferisce il sito del quotidiano L’Orient le Jour, riportando le affermazioni fatte da Aoun durante un incontro con giornalisti. L’inchiesta dovrà appurare se si sia trattato appunto di “un’aggressione esterna o delle conseguenze di negligenza“, ha aggiunto Aoun, sottolineando che a tal fine ha chiesto al presidente francese Emmanuel Macron, ieri in visita a Beirut, di fornire le immagini satellitari dei momenti delle Esplosioni. Intanto giungono le ... Leggi su meteoweb.eu

