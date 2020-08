Covid-19: idrossiclorochina ‘bocciata’ nella revisione clinica (Di venerdì 7 agosto 2020) Non va usata per trattare o prevenire il coronavirus l‘idrossiclorochina, il farmaco contro la malaria, l’artrite reumatoide e le condizioni di autoimmunità, promosso fra gli altri dal presidente Usa Donald Trump come “punto di svolta” nella lotta al virus. La raccomandazione viene dalla task force ufficiale del governo australiano sulle evidenze cliniche del Covid-19, basata su diversi studi di migliaia di persone. Intanto le principali sperimentazioni australiane sulla sua efficacia sono state chiuse. “E’ una raccomandazione basata sulle evidenze. Abbiamo piena certezza che l’idrossiclorochina non è efficace per il trattamento del Covid-19 e vi sono forti indicazioni che possa causare danni significativi” ha dichiarato il professor ... Leggi su meteoweb.eu

