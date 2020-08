Conte: "Misure anti-Covid in vigore fino al 7 settembre" (Di venerdì 7 agosto 2020) “Con il nuovo Dpcm proroghiamo le Misure precauzionali minime fino al 7 settembre, le mascherine, il distanziamento di un metro. E’ in perfetta coerenza con quanto fatto fino a oggi abbiamo introdotto Misure adeguate. Siamo in condizioni di stabilità con segnali di ripresa dei contagi. Stiamo facendo bene, anche meglio di altri Paesi” ”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.Con il dl agosto abbiamo approvato “Misure significative: ringrazio tutti i ministri, i capi delegazione e le forze maggioranza per il proficuo confronto e lavoro svolto”, spiega Conte dopo il via libera del Cdm al dl agosto, ricordando come le Misure stanziate dal ... Leggi su huffingtonpost

