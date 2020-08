Comune di Napoli-Autorità portuale: impegno comune per migliorare le spiagge libere (Di venerdì 7 agosto 2020) Concessione demaniale al comune di Napoli per le spiagge di San Giovanni a Teduccio, Rotonda Diaz, Largo Sermoneta e la spiaggia delle Monache. È questo l’esito di un accordo con l’Autorità portuale sancito – ai sensi dell’articolo 15 della L.241/1990 – con una delibera approvata ieri sera dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Luigi de Magistris. Soddisfazione è stata espressa dall’assessorato comunale alle Pari opportunità e salute con delega al mare perché con questo atto “prosegue il percorso già tracciato lo scorso maggio con la delibera Napoli riparte del mare”, ovvero quello di considerare il mare come bene comune. Oltre alla libera e gratuita ... Leggi su ildenaro

NapoliOpen : News #Napoli OpenNapoli: 'Donne e impresa teatrale in Campania - Un questionario online per mettere a fuoco temi e… - Guidorizzi82 : @80AirasoR80 @EnricoFurlan3 @AmaMar_08 Da come scrive, si nota che è napolese cojone di 12 anni,che pur di fare lo… - RafTris : RT @potere_alpopolo: @Floritmassimil1 Abbiamo seguito la vicenda di Grazia fin dall'inizio, dentro e fuori le aule del tribunale. Il comune… - IulianoLorenza : Delibera realtà terzo settore operanti in beni immobili Comune Napoli - - ExPartibus : Delibera realtà terzo settore operanti in beni immobili Comune Napoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Napoli Delibera realtà terzo settore operanti in beni immobili Comune Napoli ExPartibus A Reggio Calabria si pagano più tasse, il Nord-Est in coda

ROMA (ITALPRESS) – Reggio Calabria è il comune d’Italia dove una famiglia media è costretta a pagare più tasse: l’ammontare complessivo di Irpef, Tasi, bollo auto, Tari e addizionali comunali e region ...

Cotral, concorso per autisti annullato

Dichiarano di conoscere bene la lingua inglese per diventare autisti Cotral, l’azienda regionale dei trasporti. Poi però, davanti alle domande in lingua dei commissari del concorso, in 7 su 10 fanno s ...

ROMA (ITALPRESS) – Reggio Calabria è il comune d’Italia dove una famiglia media è costretta a pagare più tasse: l’ammontare complessivo di Irpef, Tasi, bollo auto, Tari e addizionali comunali e region ...Dichiarano di conoscere bene la lingua inglese per diventare autisti Cotral, l’azienda regionale dei trasporti. Poi però, davanti alle domande in lingua dei commissari del concorso, in 7 su 10 fanno s ...