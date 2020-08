Commercio, Istat: l'export continua il recupero, +14,4% a giugno (Di venerdì 7 agosto 2020) Prosegue il recupero dell'export italiano verso i Paesi Ue ed extra Ue. A giugno l'Istat stima una crescita per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni, +16,1%, che ... Leggi su tgcom24.mediaset

“A giugno 2020 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+16,1%) che per le esportazioni (+14,4%). L’incremento su base mensi ...Prosegue il recupero dell'export italiano verso i Paesi Ue ed extra Ue. A giugno l'Istat stima una crescita per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni (+16,1%) che ...