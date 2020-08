Champions, Juve-Lione: Pjanic ex del Lione e quasi della Juventus (Di venerdì 7 agosto 2020) Con la maglia del Lione ha giocato 121 partite, con quella della Juventus toccherà stasera quota 178. Ma per Miralem Pjanic il ritorno degli ottavi di finale di Champions League sarà una sorta di ... Leggi su gazzetta

Con la maglia del Lione ha giocato 121 partite, con quella della Juventus toccherà stasera quota 178. Ma per Miralem Pjanic il ritorno degli ottavi di finale di Champions League sarà una sorta di part ...Venerdì 7 agosto: le partite di calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. Torna la Champions League, con due gare valide per il ritorno degli ottavi di finale. La Juventus ospiterà il ...