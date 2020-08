Centro Democratico, Pasquino interviene in merito alla questione liste (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Non tutte le liste sono uguali, ci sono liste di progetti, idee e di chiara natura politica, altre nascono solo per convenienza.” Raimondo Pasquino, coordinatore del Centro Democratico per la Campania interviene sul proliferarsi di nuove liste e su presenze nello scenario politico a sostegno di De Luca. “Bisogna sottolineare un aspetto di questa campagna elettorale. Si è arrivati a una condizione per la quale non c’è più una scelta di natura di appartenenza a una forza politica (che si esprime in un campo del Centro destra, del Centro sinistra o del 5 stelle) ma c’è una evidente partecipazione al voto soltanto per convenienza. Noi abbiamo ... Leggi su anteprima24

RTAlive1 : Ambiente e territorio, D'Avenia lancia la sfida del Centro democratico - ottopagine : Christopher Laterza neo delegato di Centro democratico #Benevento - nomfup : Nella distinzione di @BernieSanders il campo democratico si divide tra liberal e progressive, con una polarizzazion… - Cardamomo15 : @MaviSeco Ovvio, perché: 1) se sei un social democratico non sei davvero di sx 2) se sei di centro appoggi il corre… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Democratico Centro Democratico Benevento, Laterza: 'Il mio impegno per la sicurezza urbana' NTR24 Centro Democratico Benevento, Laterza: ‘Il mio impegno per la sicurezza urbana’

“Per una città è fondamentale coordinare efficacemente le azioni integrate tra i soggetti coinvolti a vario titolo, scopo per il quale vanno garantite la sicurezza integrata e la sicurezza urbana. Si ...

Il decreto Semplificazioni ha regolato gli interventi edilizi nel centro storico. Ma a Roma c’è chi parla di paralisi

La “rigenerazione urbana” è diventata uno slogan molto di moda, con annessa narrazione di periferie che rinascono, di spazi pubblici ritrovati e di tessuti sociali ricostruiti. Ma quando si vanno a le ...

“Per una città è fondamentale coordinare efficacemente le azioni integrate tra i soggetti coinvolti a vario titolo, scopo per il quale vanno garantite la sicurezza integrata e la sicurezza urbana. Si ...La “rigenerazione urbana” è diventata uno slogan molto di moda, con annessa narrazione di periferie che rinascono, di spazi pubblici ritrovati e di tessuti sociali ricostruiti. Ma quando si vanno a le ...