Caro governo, ma non bisognava dar retta agli scienziati? (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo uno sgradevole ping pong tra governo, la Fondazione Luigi Einaudi, Tar e Copasir, finalmente giovedì 6 agosto, dopo la gentile “concessione” di Conte, sul sito della fondazione sono comparsi i verbali desecretati delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, sempre definito dalla Presidenza del Consiglio il faro in questi difficili mesi di emergenza. Concessione di questi atti da parte del governo che è stata solo parziale, essendo stati pubblicati, per altro non tutti completi, solo cinque verbali, con l’esclusione ad esempio di quelli non meno importanti riguardanti la questione della zona rossa nel bergamasco. Ma veniamo al dunque: in essi si legge chiaramente che gli esperti avevano indicato delle chiusure differenziate, concentrandosi quindi soprattutto sulle zone dei focolai, senza per altro ordinare ... Leggi su nicolaporro

