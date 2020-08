Ardea, fiamme in un centro estetico a Largo Milano: a febbraio scorso un altro incendio nella stessa zona (Di venerdì 7 agosto 2020) fiamme nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto ad Ardea (Roma) nella zona di Largo Milano alla Nuova Florida. Un incendio, per cause ancora da accertare, è scoppiato all’interno di un centro estetico intorno alle 3.30 di notte. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Anzio guidati dal Comandante Giulio Pisani che ora indagano sull’accaduto. A febbraio nella stessa zona, lo ricordiamo, era andata a fuoco la Palestra Audax. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

