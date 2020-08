Anche Berna e Argovia chiedono le liste degli arrivi a Kloten (Di venerdì 7 agosto 2020) Il canton Zurigo ha iniziato mercoledì a raccogliere questi dati per verificare il rispetto dell'obbligo di quarantena. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Anche Berna e Argovia chiedono le liste degli arrivi a Kloten #kloten #dati #coronavirus - VincyDevi : @johnny___fns Speriamo bene però lui è un sinistro non ala destra...quindi ottimo partner di insigne e sa giocare a… - sylvano65 : Coppa svizzera: anche @FCSion e @BSC_YB sono in semifinale. Sabato alle 19 le due sfide @FCBasel1893-@fcwinti e… - hug_me_Berna : RT @Quellocherimane: 'Abbiamo il diritto di dire basta ed essere ascoltate. Gli uomini non completano le donne. Le donne nascono già comple… - barbaraanfossi1 : Perfetto scambiamo anche le magie e chiamiamoci napulentus -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Berna Anche Berna e Argovia chiedono le liste degli arrivi a Kloten Ticinonline Zurigo consegnerà liste passeggeri aerei ad altri cantoni

Berna e Argovia riceveranno dalla polizia zurighese i nominativi dei passeggeri che atterrano a Kloten su voli provenienti da paesi a rischio Covid Anche i cantoni di Berna e Argovia si fanno consegna ...

Anche Berna e Argovia chiedono le liste degli arrivi a Kloten

ZURIGO - Anche i cantoni di Berna e Argovia si fanno consegnare dalla polizia cantonale di Zurigo le liste dei passeggeri che atterrano a Kloten su voli provenienti da paesi considerati a rischio per ...

Berna e Argovia riceveranno dalla polizia zurighese i nominativi dei passeggeri che atterrano a Kloten su voli provenienti da paesi a rischio Covid Anche i cantoni di Berna e Argovia si fanno consegna ...ZURIGO - Anche i cantoni di Berna e Argovia si fanno consegnare dalla polizia cantonale di Zurigo le liste dei passeggeri che atterrano a Kloten su voli provenienti da paesi considerati a rischio per ...