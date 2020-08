A febbraio il Cts raccomandò «misure diverse per le Regioni», ma Conte decise il lockdown (Di venerdì 7 agosto 2020) Ieri la Fondazione Einaudi ha diffuso i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico a ridosso del lockdown, finalmente desecretati. Ne viene fuori che gli scienziati avevano proposto un lockdown solo in alcune Regioni, le più colpite dal virus. E invece il governo decise di chiudere tutta l’Italia, con un danno economico enorme per le Regioni del Centro-Sud. Il Messaggero riporta il Contenuto dei verbali. Nel numero 12 del 28 febbraio, il Cts propone una serie di misure più leggere per tutto il Paese, altre più significative per Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Piemonte e misure severissime, da aggiungere a quelle già adottate, per Regioni con «una situazione ... Leggi su ilnapolista

