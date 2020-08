Zavoli: S. Craxi, ‘è stato in assemblea Psi definita di nani e ballerine’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “In questi anni di inutile e dannoso tentativo di mistificare la storia, è stato detto che Sergio Zavoli era un socialista; certamente, ‘Socialista di Dio’ si autodefiniva, come recita il titolo di un bel suo libro di memorie. Ma nessuno ha detto, anche nelle commosse ricostruzioni, che Sergio Zavoli negli anni Ottanta è stato membro dell’assemblea del Partito socialista italiano: la tanta vituperata e impropriamente aggettivata assemblea ‘dei nani e delle ballerine’, a riprova invece dello sforzo che, all’insegna della qualità, il nuovo corso Craxiano intese imprimere alla politica italiana attraverso l’apertura del partito alle migliori ... Leggi su calcioweb.eu

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "In questi anni di inutile e dannoso tentativo di mistificare la storia, è stato detto che Sergio Zavoli era un socialista; certamente, 'Socialista di Dio' si autodefiniva, ...

Addio a Sergio Zavoli. Ha fatto la storia del giornalismo italiano

Si è spento martedì sera a Roma Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Aveva 96 anni. Ha lavorato in Rai dal 1947 e ne è stato presidente dal 1980 al 1986. Nato a Ravenna il 21 set ...

