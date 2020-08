Zaniolo e Pellegrini non si toccano: il rilancio della Roma di Friedkin parte da qui (Di giovedì 6 agosto 2020) Ma quali saranno le prime mosse di Dan Friedkin come nuovo presidente della Roma? Si ripartirà dai gioielli di casa, Pellegrini e Zaniolo. Sono loro due i punti fermi per il futuro immediato della ... Leggi su gazzetta

OfficialASRoma : Fonseca: “Zaniolo giocherà dall’inizio, è pronto. Su Pellegrini non ho ancora deciso, nella posizione di Veretout g… - SalCirillo79 : RT @Fil_Biafora: E ora testa al Siviglia: dopo l'allenamento di rifinitura di ieri #Fonseca ha deciso che Lorenzo #Pellegrini non partirà t… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo e #Pellegrini non si toccano: il rilancio della #Roma di #Friedkin parte da qui - TMSMorea : @Gazzetta_it ma perchè si accomuna sempre quel pippone di pellegrini con zaniolo? - giampodda : RT @Fil_Biafora: E ora testa al Siviglia: dopo l'allenamento di rifinitura di ieri #Fonseca ha deciso che Lorenzo #Pellegrini non partirà t… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo Pellegrini Zaniolo e Pellegrini non si toccano: il rilancio della Roma di Friedkin parte da qui La Gazzetta dello Sport Europa League | Ottavi: Sevilla-Roma. Probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Europa League | Ottavi di finale: Sevilla-Roma. Le probabil formazioni della partita in programma alle 18.55 a Duisburg, dove vederla in tv e streaming La Roma, che nelle ultime ore ha avuto a che far ...

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA ROMA/ Quote, Fonseca senza Smalling e Veretout (ottavi)

Si accenderà questa sera alle ore 18.55 e tra le mura della Schauninsland Reisen Arena di Duisburg, la partita decisiva, valida per gli ottavi di finale di Europa League, tra Siviglia e Roma, di cui o ...

Europa League | Ottavi di finale: Sevilla-Roma. Le probabil formazioni della partita in programma alle 18.55 a Duisburg, dove vederla in tv e streaming La Roma, che nelle ultime ore ha avuto a che far ...Si accenderà questa sera alle ore 18.55 e tra le mura della Schauninsland Reisen Arena di Duisburg, la partita decisiva, valida per gli ottavi di finale di Europa League, tra Siviglia e Roma, di cui o ...