Un'italiana morta nell'esplosione di Beirut (Di giovedì 6 agosto 2020) C'è anche una italiana tra le vittime dell'esplosione di Beirut Lo confermano fonti della Farnesina, che stanno monitorando in tempo reale la situazione insieme all'ambasciata d'Italia nella capitale del Libano.Si tratta, secondo quanto si apprende, di Maria Pia Livadiotti, nata a Beirut nel 1928 e moglie di Lutfallah Abi Sleiman, già medico di fiducia dell'ambasciata d'Italia in Libano.Almeno dieci gli italiani rimasti lievemente feriti.

Corriere : Morta un'italiana nell'esplosione di Beirut. Dieci feriti lievi - repubblica : Esplosione Beirut, Farnesina: morta una cittadina italiana - Agenzia_Ansa : #Beirut, una cittadina italiana di 92 anni è morta nell'esplosione #ANSA - Agenpress : Beirut. Morta nell'esplosione una italiana di 92 anni - LuciaLaVita1 : RT @gianniskipper: LIBANO Beirut: morta una donna italiana nell'esplosione Secondo la Farnesina i connazionali feriti sono almeno 10 Leggi… -

