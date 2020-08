Un nuovo caso di Covid-19 in Ticino, anche un ricovero in più (Di giovedì 6 agosto 2020) Il totale d'infezioni da inizio pandemia ha raggiunto quota 3'446. Il numero di decessi resta fermo a 350. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : nuovo caso Nuovo caso di Covid in nord Sardegna, 62enne ricoverata Agenzia ANSA Gotta, ne soffrono 41 milioni di persone nel mondo: casi in aumento

Sono oltre 41 milioni nel mondo le persone che soffrono di gotta, una malattia infiammatoria causata da livelli elevati di acido urico nel sangue, che può trasformarsi in cristalli che si depositano a ...

Coronavirus, in Svizzera +181 casi in 24 ore

BERNA – Tornano a superare le cento unità i nuovi casi di coronavirus in Svizzera. Come comunicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica sono 181 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore.

