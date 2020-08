Syria ragazza 18enne salva uomo da infarto tra l’indifferenza generale (Di giovedì 6 agosto 2020) Una giovane volontaria di nome Syria ha soccorso un uomo di 80 anni colto da un malore mentre passeggiava in spiaggia con la moglie Fonte Facebook – Alessandro Grando Sindaco di LadispoliGli angeli scesi in terra esistono e agiscono così nel momento del bisogno. La storia in questione riguarda Syria D’Amico 18enne volontaria della protezione civile Dolphin impegnata sulle spiagge di Ladispoli nel progetto “E state al sicuro”. Durante il suo turno di servizio ha soccorso un uomo colto da un malore sul lungomare di Marina di Palo (provincia di Roma), effettuando il messaggio cardiaco prima che sul posto giungesse l’ambulanza, che lo ha poi portato all’Aurelia Hospital. Il tutto è avvenuto in un attimo. Syria era in ... Leggi su chenews

