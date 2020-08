Switch ha venduto 61,44 milioni di console. I profitti di Nintendo solo aumentati di oltre il 400% (Di giovedì 6 agosto 2020) Nintendo Switch ha venduto 61,44 milioni di unità in tutto il mondo nei dati aggiornati al 30 giugno 2020, tre volte le vendite di PS4. Un totale di 5,67 milioni di hardware Switch e 50,43 milioni di software sono stati venduti durante i mesi di aprile, maggio e giugno. La società prevede di piazzare 19 milioni di unità Switch tra aprile 2020 e marzo 2021.Inoltre, durante i tre mesi da aprile a giugno 2020, i profitti operativi di Nintendo sono aumentati del 427,7%.Nel suo ultimo report finanziario, Nintendo ha rivelato che le sue vendite su base annua sono aumentate del 108,1%, mentre l'utile netto della società è ... Leggi su eurogamer

