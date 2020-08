Sulla legge elettorale "la maggioranza troverà un accordo", dice Di Maio (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - "Parliamo di una riforma votata da tutto il Parlamento, di cui si parlava da venti anni e che ci normalizza. Solo l'Italia aveva un così alto numero tra deputati e senatori. Detto questo, Sulla legge elettorale c'era un accordo e noi vogliamo rispettarlo". Sul referendum e la necessita' di una nuova legge elettorale interviene con un'intervista a "la Repubblica" il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il capo della diplomazia afferma così che dopo il taglio dei parlamentari "al Paese servirà una nuova legge elettorale", ma aggiunge anche: "Comprendo le preoccupazioni del Pd, l'accordo era che contestualmente alla riforma avremmo cambiato le regole del gioco: ... Leggi su agi

