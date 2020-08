Sud e Sicilia, l’Estate con i Temporali, ma torneranno i 40 gradi (Di giovedì 6 agosto 2020) Nelle regioni meridionali, le burrasche estive dovrebbero essere particolarmente insolite durante il periodo di piena estate, ma sono divenute decisamente più frequenti negli ultimi anni, tanto che la media pluviometrica è aumentata sensibilmente in molte località, anche se è da considerare irregolare. Temporale estivo. Credit foto Shutterstock. Nuovi Temporali interessano anche in queste ore le coste dell’Adriatico, nelle prossime si formeranno anche a ridosso della Sicilia, interessando anche alcune località dell’interno. Temporali che sono stati accompagnati anche da sistemi vorticosi, come la potente tromba marina divenuta per un breve periodo tromba d’aria a Cefalù, in Sicilia. L’anomalia climatica porta rovesci ... Leggi su meteogiornale

