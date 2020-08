Somiglianza tra Daniele Schiavon e Giovanni Conversano (Di giovedì 6 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Solo io noto la ? Elena Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia

bevllisario : @NinaD_MyUnicorn Eh infatti io dalla pubblicità ho subito visto la somiglianza tra ipek e azra e poi ho preso il palo ???? - sprjkngday : stavo guardando the umbrella academy e ho notato una certa somiglianza tra Klaus e Gesù Cristo di Tik tok - alelovesteve_ : comunque è dalla prima puntata che noto una somiglianza tra kenan e luca di rosy abate #comesorelle - __9tania_ : @BEVLIEBER @_rossodellerose tutti più o meno vedono la somiglianza tra le due serie, ma io personalmente penso che… - ElySiosopulos : RT @ElySiosopulos: Tra l'elefante e la mosca forse c'è una certa somiglianza . Ma tra voi e me ? Salvador Dalí -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Louis o George? La somiglianza tra i due principini è incredibile L'HuffPost I sapori d’Europa tornano nelle piazze di tutta Italia

Torna la voglia di scoprire, la curiosità di conoscere profumi e sapori di Europa. Dopo il lockdown, il fermo imposto ai mercati in tutta Italia, la macchina del Mercato Europeo si è rimessa in moto ...

Ambra Angiolini gioca a beach volley con la figlia Jolanda: la foto su Instagram

Dopo le vacanze trascorse a Monte Carlo con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha deciso di dedicarsi completamente alla propria famiglia. Ha così pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con sua ...

Torna la voglia di scoprire, la curiosità di conoscere profumi e sapori di Europa. Dopo il lockdown, il fermo imposto ai mercati in tutta Italia, la macchina del Mercato Europeo si è rimessa in moto ...Dopo le vacanze trascorse a Monte Carlo con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha deciso di dedicarsi completamente alla propria famiglia. Ha così pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con sua ...