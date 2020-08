Scuola, firmato il protocollo di sicurezza per la riapertura. Ecco come si tornerà in aula a settembre – Il documento (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto)Via libera al ministero dell’Istruzione al protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. L’annuncio, sulla propria pagina Facebook, è della ministra Lucia Azzolina, che ha spiegato come si tratti di un «accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della Scuola come il contrasto delle classi cosiddette “pollaio”». Il protocollo fissa e ribadisce misure già note, una su tutti: l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e ... Leggi su open.online

